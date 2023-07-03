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Спасатели вынесли из леса 14-летнего подростка, повредившего ногу при падении у водопадов в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vynesli-iz-lesa-14-letnego-podrostka-povredivshego-nogu-pri-padenii-u-vodopadov-v-gelendzhike
Спасатели вынесли из леса 14-летнего подростка, повредившего ногу при падении у водопадов в Геленджике
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» 1 июля дважды выезжали на помощь туристам.

Оперативному дежурному Геленджикского отряда во второй половине дня поступила информация о том, что в труднодоступной местности в районе водопадов на реке Жане получил травму ноги 14-летний подросток. Пострадавшему требовалась эвакуация, самостоятельно он идти не мог.

Спасатели выехали в район поиска и пешком выдвинулись по тропе к водопадам на поиск подростка. Через 5 км его нашли, наложили повязки и вакуумные шины, погрузили на носилки и на носилках вынесли из леса к машине скорой помощи.

В 23:50 поступила информация о том, что в окрестностях села Виноградное у горы Солдатской заблудились 34-летний мужчина и 19-летний парень. Спасатели выехали в район поиска. Около 2:00 2 июля заблудившихся туристов нашли и вывели из леса. Помощь медиков туристам не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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