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В Сочи спасатели вытащили двух тонущих мужчин, оказавшихся в море во время шторма

Происшествия
21.09.2022 08:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vytashhili-dvuh-tonushhih-muzhchin-okazavshihsya-v-more-vo-vremya-shtorma
Видео канала «Кубань 24»

Так, 63-летний турист из Москвы решил искупаться в шторм и начал тонуть. Ему на помощь попытался прийти другой отдыхающий, и в море их начало уносить уже двоих.

В результате на берег их вытащили спасатели, а медик пляжа оказала первую помощь.

«Помощь пришла вовремя, спасибо всем спасателям пляжа «Куба». Для других купающихся на будущее: не повторяйте моих ошибок. Если нельзя в воду лезть при шторме — не ходите туда», — сказал турист из Москвы Виктор Ткаченко.

Теперь в местных пабликах сочинцы поздравляют Виктора Ткаченко со вторым днем рождения.

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