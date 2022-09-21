В Сочи спасатели вытащили двух тонущих мужчин, оказавшихся в море во время шторма
Происшествия
21.09.2022 08:38
Так, 63-летний турист из Москвы решил искупаться в шторм и начал тонуть. Ему на помощь попытался прийти другой отдыхающий, и в море их начало уносить уже двоих.
В результате на берег их вытащили спасатели, а медик пляжа оказала первую помощь.
«Помощь пришла вовремя, спасибо всем спасателям пляжа «Куба». Для других купающихся на будущее: не повторяйте моих ошибок. Если нельзя в воду лезть при шторме — не ходите туда», — сказал турист из Москвы Виктор Ткаченко.
Теперь в местных пабликах сочинцы поздравляют Виктора Ткаченко со вторым днем рождения.
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