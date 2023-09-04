В Сочи спасатели вынесли из леса девушку, которой стало плохо во время похода к Белым скалам
Происшествия
04.09.2023 20:34
Сообщение о том, что туристке в горах в Хостинском районе требуется помощь, поступило в поисково-спасательный отряд муниципальной службы спасения Сочи 4 сентября в 16:30.
Спасатели выехали в район Белых скал. Девушку обнаружили и на мягких носилках вынесли из скалистой местности к тропе, где ее ожидала машина скорой помощи.
Девушка была в сознании. Спасатели передали пострадавшую медикам, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасания Сочи» в Telegram.
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