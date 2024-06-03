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В Сочи спасатели шесть часов эвакуировали травмированную женщину из каньона реки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-shest-chasov-evakuirovali-travmirovannuyu-zhenshhinu-iz-kanona-reki
В Сочи спасатели шесть часов эвакуировали травмированную женщину из каньона реки
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Жительница города-курорта поскользнулась на мокрых камнях в каньоне реки Псахо и повредила голеностопный сустав.

Женщина оказалась на расстоянии более километра от начала своего маршрута и не могла вернуться самостоятельно из-за травмы. Добравшись до пострадавшей, спасатели оказали ей первую помощь — зафиксировали поврежденный голеностоп и наложили шину.

Чтобы вызволить сочинку, использовали альпинистское снаряжение. На носилках в течение шести часов ее несли по руслу реки и по тропе из лесного массива. В итоге спасатели доставили женщину к медикам, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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