Мужчина сорвался с обрыва на камни в районе лестницы «300 ступеней» в Анапе

Сообщение об упавшем с обрыва в районе лестницы «300 ступеней» на каменистый пляж человеке поступило в экстренные службы в ночь на 29 мая.

Прибыв на место, спасатели нашли пострадавшего у подножья скалы на берегу моря. Мужчина получил травм, но находился в сознании.

Мужчину эвакуировали с берега на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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