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Мужчина сорвался с обрыва на камни в районе лестницы «300 ступеней» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-sorvalsya-s-obryva-na-kamni-v-rajone-lestnitsy-300-stupenej-v-anape
Мужчина сорвался с обрыва на камни в районе лестницы «300 ступеней» в Анапе
Фото t.me/kubanspas

Сообщение об упавшем с обрыва в районе лестницы «300 ступеней» на каменистый пляж человеке поступило в экстренные службы в ночь на 29 мая.

Прибыв на место, спасатели нашли пострадавшего у подножья скалы на берегу моря. Мужчина получил травм, но находился в сознании.

Мужчину эвакуировали с берега на носилках к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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