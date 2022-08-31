В Сочи спасатели с вертолета ищут туриста, заблудившегося в районе хребта Ац
Информация о том, что на хребте Ац заблудился турист, поступила в спасотряд МЧС 30 августа в 14:54.
Известно, что турист три дня назад вышел из села Ореховка и пошел в сторону хребта Иегош. Точный маршрут, по которому он шел, неизвестен. Самостоятельно мужчина вернуться не смог и попросил помощи. Травм он не получил, спасатели общаются с ним в одностороннем порядке через экстренную службу 112.
С базы МЧС 30 августа на поиски вылетел вертолет. Горно-лесную местность осмотрели, но никого не нашли. В горы выехали спасатели. Пешком они добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
В 7:10 31 августа на поиски снова вылетел вертолет МЧС, но полуторачасовой осмотр местности не принес результатов. Визуальный осмотр с воздуха осложняется густой растительностью. На хребте Алек организовали ретранслятор связи. Поиски продолжаются.
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