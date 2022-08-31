В Сочи спасатели эвакуировали туриста, упавшего со склона во время экскурсии к водопадам
Происшествия
31.08.2022 10:09
Информация о том, что в районе одного из Агурских водопадов упал мужчина, поступила в ЮРПСО 30 августа в 17:20.
На место происшествия выехали специалисты Хостинского и Центрального подразделения. Спасатели обнаружили пострадавшего и установили, что мужчина спускался по тропе над средним водопадом, упал и покатился со склона.
При падении он получил травму ключицы и, предположительно, сломал ребро, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Врачи скорой помощи прямо на тропе оказали туристу необходимую медпомощь. После этого спасатели на носилках вынесли пострадавшего 66-летнего сочинца к выходу из экскурсионного объекта.
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