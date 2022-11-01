В Сочи спасатели рассказали, как действовать во время ликвидации последствий ЧС

Видео канала «Кубань 24»

На территории пожарной части № 19 спасатели показали возможности современной техники и оборудования. Речь о комплексах управления воздушными потоками, тоннельном пожарно-спасательном автомобиле, автоцистернах и многом другом.

В 2022 году волонтеры помогали спасателям выполнить различные задачи во время пожаров и непогоды, устраняли последствия аварий. Также добровольцы участвовали в поиске потерявшихся в горах и лесах, всего провели около 800 совместных операций.

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