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В Сочи спасатели рассказали, как действовать во время ликвидации последствий ЧС

Общество
01.11.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-rasskazali-kak-dejstvovat-vo-vremya-likvidatsii-posledstvij-chs
Видео канала «Кубань 24»

На территории пожарной части № 19 спасатели показали возможности современной техники и оборудования. Речь о комплексах управления воздушными потоками, тоннельном пожарно-спасательном автомобиле, автоцистернах и многом другом.

В 2022 году волонтеры помогали спасателям выполнить различные задачи во время пожаров и непогоды, устраняли последствия аварий. Также добровольцы участвовали в поиске потерявшихся в горах и лесах, всего провели около 800 совместных операций.

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