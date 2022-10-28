В Анапе сотрудники МЧС провели встречу с воспитанниками ВДЦ «Смена»
Общество
28.10.2022 09:38
Спасатели рассказали молодежи, как вести себя в случае пожара, а потом показали снаряжение и технику.
«Дети сейчас могут подойти и померить экипировку, посмотреть, как работает техника ПТВ», — сказал начальник 60 пожарно-спасательной части 11 спасательного отряда Андрей Ярош.
Мероприятие не обошлось без открытого огня. Его развели в учебных целях. Показательное тушение мангала прошло, как по учебнику. Потом дети смогли сфотографироваться возле техники, примерить экипировку спасателей и протестировать дыхательный аппарат.
Читайте также: в Анапе прошел Всероссийский форум «Большие смыслы — 2022».
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России