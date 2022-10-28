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В Анапе сотрудники МЧС провели встречу с воспитанниками ВДЦ «Смена»

Общество
28.10.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-sotrudniki-mchs-proveli-vstrechu-s-vospitannikami-vdts-smena
Видео канала «Кубань 24»

Спасатели рассказали молодежи, как вести себя в случае пожара, а потом показали снаряжение и технику.

«Дети сейчас могут подойти и померить экипировку, посмотреть, как работает техника ПТВ», — сказал начальник 60 пожарно-спасательной части 11 спасательного отряда Андрей Ярош.

Мероприятие не обошлось без открытого огня. Его развели в учебных целях. Показательное тушение мангала прошло, как по учебнику. Потом дети смогли сфотографироваться возле техники, примерить экипировку спасателей и протестировать дыхательный аппарат.

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