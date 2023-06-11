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В Сочи спасатели переправили 14 человек и собаку через поднявшуюся реку. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-perepravili-14-chelovek-i-sobaku-cherez-podnyavshuyusya-reku-video
Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Взрослые с детьми отдыхали 10 июня на берегу реки Хосты, когда пошел дождь и уровень воды резко поднялся.

Две компании туристов (всего 14 человек, среди которых 4 детей) около 22:00 не смогли перейти через бурлящую реку в Навалишенском ущелье.

Большая часть группы оказалась жителями Сочи, четверо туристов — приезжие из Ямало-Ненецкого автономного округа. Им на помощь выехали сотрудники МЧС и сочинской службы спасения.

Спасатели организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали людей на правый берег. Оттуда туристы смогли благополучно уехать домой, медпомощь никому не понадобилась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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