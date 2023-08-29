В Сочи спасатели освободили трехлетнего мальчика, палец которого застрял в игрушечной пирамидке

Спасателям ЮРПСО от оператора службы «112» поступило сообщение о том, что трехлетний мальчик засунул палец в игрушку и не может освободиться.

Бабушка пыталась освободить палец внука из деревянного кольца пирамидки, но у нее не получилось, поэтому женщина обратилась за помощью к спасателям.

Спасатели прибыли на место и при помощи слесарного инструмента освободили палец ребенка из пирамидки. Медпомощь мальчику не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: ребенок застрял между балконными прутьями в Сочи, его высвободили спасатели.