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Ребенок застрял между балконными прутьями в Сочи, его высвободили спасатели

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-zastryal-mezhdu-balkonnymi-prutyami-v-sochi-ego-vysvobodili-spasateli
Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасатели выехали на помощь 1,5-летнему малышу, который головой застрял между металлическими ограждениями балкона.

Специалисты разжали прутья при помощи гидравлического инструмента и освободили голову ребенка. Мама мальчика все время находилась рядом. Помощь врачей мальчику не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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