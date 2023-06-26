Ребенок застрял между балконными прутьями в Сочи, его высвободили спасатели

Спасатели выехали на помощь 1,5-летнему малышу, который головой застрял между металлическими ограждениями балкона.

Специалисты разжали прутья при помощи гидравлического инструмента и освободили голову ребенка. Мама мальчика все время находилась рядом. Помощь врачей мальчику не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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