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В Сочи спасатели лебедкой эвакуировали туриста, 4 дня бродившего в районе хребта Ац

Происшествия
01.09.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-lebedkoj-evakuirovali-turista-zabludivshegosya-v-rajone-hrebta-ats
В Сочи спасатели лебедкой эвакуировали туриста, 4 дня бродившего в районе хребта Ац
Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Сообщение о том, что на хребте Ац заблудился турист, поступило в спасотряд МЧС 30 августа в 14:54.

На поиски мужчины отправился отряд спасателей и вылетел вертолет. В этот день обнаружить пропавшего не удалось. В 7:10 31 августа на поиски снова вылетел вертолет МЧС, но полуторачасовой осмотр местности также не принес результатов.

Пропавшего туриста обнаружили 31 августа в 18:00 на одном из отрогов хребта Иегош. Для эвакуации пришлось использовать бортовую лебедку вертолета, так как высокие деревья не позволили приземлиться.

Мужчину доставили на базу ЮРПСО МЧС. Там 50-летний житель Сочи рассказал, что хотел сходить в лес на один день, но заблудился и вызвал спасателей. Медицинская помощь туристу не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели напоминают: не отправляйтесь в поход в одиночку и регистрируйте свой маршрут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист вышел из села Ореховка 27 августа и отправился в сторону хребта Иегош.

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