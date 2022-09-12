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В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка

Происшествия
12.09.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-turistku-povredivshuyu-nogu-po-doroge-k-vodopadu-chudo-krasotka
В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
Фото МКУ «Служба спасения Сочи»

Инцидент произошел 11 сентября в поселке Солоники.

В муниципальную службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки к водопаду на реке Чудо-Красотка 68-летняя туристка из Армавира оступилась на скользкой поверхности и упала. Женщина травмировала ногу и не смогла идти дальше. Ей потребовалась помощь спасателей.

Спасатели выехали на место, оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и наложили на ногу шину. После этого женщину на жестких носилках транспортировали по тропе до автомобиля скорой помощи, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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