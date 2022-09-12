В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
Происшествия
12.09.2022 14:38
Инцидент произошел 11 сентября в поселке Солоники.
В муниципальную службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки к водопаду на реке Чудо-Красотка 68-летняя туристка из Армавира оступилась на скользкой поверхности и упала. Женщина травмировала ногу и не смогла идти дальше. Ей потребовалась помощь спасателей.
Спасатели выехали на место, оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и наложили на ногу шину. После этого женщину на жестких носилках транспортировали по тропе до автомобиля скорой помощи, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.
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