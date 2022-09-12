В Сочи спасатели эвакуировали троих подростков с трубы котельной

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Инцидент произошел 11 сентября в 18:45 на улице Павлова в поселке Лазаревское.

В муниципальную службу спасения сообщили о том, что трое подростков забрались на трубу не функционирующей котельной. Несовершеннолетним скалолазам потребовалась помощь спасателей, так как спуститься на землю самостоятельно они не смогли.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда № 2. Спасатели эвакуировали подростков с опасной высоты и передали сотрудникам Росгвардии для выяснения всех обстоятельств. Медпомощь никому из подростков не потребовалась, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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