В Сочи спасатели эвакуировали травмированного туриста с гор на лошади

Фото пресс-службы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Местный житель отправился в поход в составе зарегистрированной группы и получил рваную рану ноги 31 июля в районе слияния рек Малая Лаба и Чистая.

Самостоятельно продолжить путь 28-летний турист не мог, а до ближайшего населенного пункта было более 18 км, поэтому руководитель туристической группы обратился за помощью к спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему туристу доврачебную помощь и верхом на лошади вывезли к грунтовой дороге в районе перевала Аишхо. Оттуда травмированного местного жителя на внедорожнике довезли к поселку Красная Поляна и передали врачам.

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