В Сочи спасатели эвакуировали рабочего, упавшего со строительных лесов

Инцидент произошел на территории одного из садоводческих товариществ села Краевско-Армянского.

Спасатели ЮРПСО получили от скорой помощи информацию о том, что рабочий упал со строительных лесов с высоты около 2,5 м. При падении мужчина получил травмы различной степени тяжести и самостоятельно встать не смог.

Пострадавшим оказался 52-летний житель Красноярского края. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места. После этого мужчину передали врачам.

По предварительному диагнозу, при падении он получил травмы позвоночника и перелом костей таза, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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