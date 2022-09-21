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В Сочи спасатели эвакуировали из русла реки пьяного мужчину

Происшествия
21.09.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-iz-rusla-reki-pyanogo-muzhchinu
В Сочи спасатели эвакуировали из русла реки пьяного мужчину
Фото t.me/urpso_mchs

Информация о том, что в русле реки Хоста находится мужчина, который не может выбраться на берег, поступила спасателям ЮРПСО МЧС России в 14:15.

По словам звонивших, мужчина идет против течения между двумя подвесными мостами в поселке Хоста. Спасатели прибыли на место и установили, что уровень воды в реке был небольшим, но мужчина был пьяный и не мог выбраться на набережную. По его словам, он выпивал с друзьями, а потом пошел купаться в реке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину из реки. От госпитализации он отказался, травм и повреждений во время купания мужчине не получил.

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