В Сочи спасатели эвакуировали из русла реки пьяного мужчину

Фото t.me/urpso_mchs

Информация о том, что в русле реки Хоста находится мужчина, который не может выбраться на берег, поступила спасателям ЮРПСО МЧС России в 14:15.

По словам звонивших, мужчина идет против течения между двумя подвесными мостами в поселке Хоста. Спасатели прибыли на место и установили, что уровень воды в реке был небольшим, но мужчина был пьяный и не мог выбраться на набережную. По его словам, он выпивал с друзьями, а потом пошел купаться в реке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину из реки. От госпитализации он отказался, травм и повреждений во время купания мужчине не получил.

Читайте также: в Сочи спасатели вытащили двух тонущих мужчин, оказавшихся в море во время шторма.