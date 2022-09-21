В Сочи спасатели эвакуировали из русла реки пьяного мужчину
Происшествия
21.09.2022 17:06
Информация о том, что в русле реки Хоста находится мужчина, который не может выбраться на берег, поступила спасателям ЮРПСО МЧС России в 14:15.
По словам звонивших, мужчина идет против течения между двумя подвесными мостами в поселке Хоста. Спасатели прибыли на место и установили, что уровень воды в реке был небольшим, но мужчина был пьяный и не мог выбраться на набережную. По его словам, он выпивал с друзьями, а потом пошел купаться в реке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину из реки. От госпитализации он отказался, травм и повреждений во время купания мужчине не получил.
Читайте также: в Сочи спасатели вытащили двух тонущих мужчин, оказавшихся в море во время шторма.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
- В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
- Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
- Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
- В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам