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В Сочи спасатели эвакуировали из леса туриста, у которого случился приступ эпилепсии во время похода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-iz-lesa-turista-u-kotorogo-sluchilsya-pristup-epilepsii-vo-vremya-pohoda
В Сочи спасатели эвакуировали из леса туриста, у которого случился приступ эпилепсии во время похода
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 13 августа в горах Красной Поляны.

Спасателям ЮРПСО МЧС России позвонила женщина и сообщила о том, что у ее мужа при возвращении из двухдневного похода произошли два приступа эпилепсии — утром и чуть позже днем, когда группа спускалась с Бзерпинского карниза. Идти дальше пострадавший не мог.

Сотрудники Кавказского заповедника предложили транспортировать пострадавшего верхом на лошади, но туристы отказались, испугавших повторения приступа.

На место прибыли спасатели Краснополянского подразделения и «Кубань-СПАС». Туриста обнаружили в 1,5 км от урочища Медвежьи ворота. На носилках 35-летнего жителя Сочи транспортировали по тропе к служебной машине и вывезли к автомобильной дороге. Там его передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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