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В Сочи спасатели дважды помогли заблудившимся туристам

Происшествия
29.08.2022 11:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-dvazhdy-pomogli-zabludivshimsya-turistam
В Сочи спасатели дважды помогли заблудившимся туристам
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В Сочи сотрудники МЧС 26 и 27 августа помогли отдыхающим, которые заблудились в горно-лесной местности после наступления темноты.

Первый инцидент произошел вечером 26 августа в окрестностях села Ахштырь. В отряд МЧС в 21:30 позвонил мужчина и сообщил, что он и его девушка заблудились в лесу.

Спасатели выехали на место и обнаружили туристов в течение часа. По словам отдыхающих, они отправились к Дзыхринскому водопаду днем, но не рассчитали время на обратную дорогу и заблудились, когда стемнело. Медицинская помощь им не понадобилась. Туристы приехали в Сочи из Крыма и Мордовии.

Второй раз спасатели выехали 27 августа в 21:00 в Хостинский район. В МЧС позвонил молодой человек и рассказал, что они вдвоем с девушкой находятся в районе пещеры Первомайская в селе Хлебороб.

Они не смогли сами вернуться на тропу, потому что проходить вокруг скалы было опасно. Парень сообщил координаты, спасатели приехали и вывели отдыхающих в безопасное место, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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