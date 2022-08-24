В Сочи эвакуировали из Агурского ущелья туристку с вывихом плеча
Происшествия
24.08.2022 18:26
Инцидент произошел в Агурском ущелье 24 августа. Семейная пара из Волгоградской области прогуливалась от статуи Прометея до Агурских водопадов. Недалеко от верхнего водопада женщина упала и вывихнула правое плечо.
На место вызвали спасателей. Прибыв на место, сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оказали первую помощь пострадавшей. Они зафиксировали плечо 33-летней женщины шиной, а после на носилках вынесли ее по лесной тропе к служебной машине.
Туристку вывезли из леса и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.
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