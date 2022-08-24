Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои

Происшествия
24.08.2022 15:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-poteryavshaya-pamyat-pensionerka-neskolko-dnej-provela-v-lesu-i-pitalas-semenami-soi
На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пожилая женщина заблудилась в лесу около станицы Старолеушковской в Павловском районе.

Во время обхода территории участковый полиции заметил в лесополосе пожилую женщину. Он поговорил с пенсионеркой, установил ее личность и привез в отдел полиции. Как оказалось, жительницу Тихорецкого района уже три дня разыскивают родственники. Пенсионерка вышла из дома и заблудилась, так как страдает кратковременной утратой памяти. Женщина оказалась в лесополосе и питалась семенами сои.

Полицейский вернул пенсионерку родственникам. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи заблудившийся мужчина провел двое суток в лесу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Прямой эфир
Мы в соцсетях