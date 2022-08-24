На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пожилая женщина заблудилась в лесу около станицы Старолеушковской в Павловском районе.

Во время обхода территории участковый полиции заметил в лесополосе пожилую женщину. Он поговорил с пенсионеркой, установил ее личность и привез в отдел полиции. Как оказалось, жительницу Тихорецкого района уже три дня разыскивают родственники. Пенсионерка вышла из дома и заблудилась, так как страдает кратковременной утратой памяти. Женщина оказалась в лесополосе и питалась семенами сои.

Полицейский вернул пенсионерку родственникам. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи заблудившийся мужчина провел двое суток в лесу.