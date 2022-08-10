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В Сочи спасатели достали котенка, два дня просидевшего под Ривьерским мостом

Происшествия
10.08.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-dostali-kotenka-s-berega-reki-okolo-mosta
Видео t.me/soch01

Спасательную операцию провели вечером 9 августа. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

По словам прохожих, котенок два дня просидел на жаре под мостом около парка «Ривьера». Животное жалобно мяукало.

Очевидцы позвонили в городскую службу спасения и попросили помочь достать котенка. Спасатели выехали на место, спустились к животному и подняли с помощью удавки под аплодисменты очевидцев.

Кота пока заберут вызвавшие помощь прохожие, затем они собираются найти ему постоянный дом.

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