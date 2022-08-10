В Сочи спасатели достали котенка, два дня просидевшего под Ривьерским мостом
Происшествия
10.08.2022 09:04
Спасательную операцию провели вечером 9 августа. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.
По словам прохожих, котенок два дня просидел на жаре под мостом около парка «Ривьера». Животное жалобно мяукало.
Очевидцы позвонили в городскую службу спасения и попросили помочь достать котенка. Спасатели выехали на место, спустились к животному и подняли с помощью удавки под аплодисменты очевидцев.
Кота пока заберут вызвавшие помощь прохожие, затем они собираются найти ему постоянный дом.
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