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В Сочи создали рабочую группу, которая будет проверять, как украшен курорт к патриотическим праздникам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sozdali-rabochuyu-gruppu-kotoraya-budet-proveryat-kak-ukrashen-kurort-k-patrioticheskim-prazdnikam
В Сочи создали рабочую группу, которая будет проверять, как украшен курорт к патриотическим праздникам
Фото пресс-службы администрации Сочи

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи разобрались с ситуацией, связанной с организацией праздничных мероприятий Дня Великой Победы в горном кластере Сочи.

«Была организована рабочая группа, в которую вошли руководители наших общественных и военно-патриотических объединений. Они в течение 10 дней провели мониторинг и оценили качество оформления всех общественных пространств и крупных средств размещения к 9 мая. В результате составлен общий регламент подготовки и проведения празднования государственных дат для субъектов всех форм собственности. Игнорирование общих рекомендаций недопустимо», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи также добавил, что перед каждым важным событием рабочая группа общественников будет мониторить, как украшен курорт. Глава города добавил, что, если у организации нет возможности найти средства на украшение здания, администрация города возьмет подготовку общественных пространств на себя.

«Будем оказывать все необходимое содействие, чтобы передавать общую атмосферу патриотических мероприятий. Сейчас готовимся к празднованию Дня России, который вместе со всеми соотечественниками отметим 12 июня. Рекомендации доведем до каждого руководителя предприятий и организаций. Государственная символика и наша поддержка проведения специальной военной операции неоспоримы и должны быть выражены, в том числе в оформлении городской среды и в общей идеологии всех мероприятий», — отметил Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи поблагодарил туристов, общественников и депутата Госдумы Александра Хинштейна за то, что предали огласке недопустимый случай, связанный с отсутствием праздничной символики ко Дню Победы в Красной Поляне.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутат Александр Хинштейн возмутился отсутствием праздничной символики в отелях на Красной Поляне. На это обратили внимание постояльцы некоторых отлей, о чем написали в соцсетях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разобраться в причинах отсутствия праздничной символики в День Победы на Красной Поляне.

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