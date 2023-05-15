Кондратьев поручил разобраться в причинах отсутствия праздничной символики в День Победы на Красной Поляне в Сочи

О поручении губернатора 15 января сообщили в администрации Краснодарского края.

«Губернатор Вениамин Кондратьев в курсе обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Глава региона всегда подчеркивает: День Победы — священный для всех жителей России праздник, и его необходимо отмечать повсеместно. Вениамин Кондратьев поручил мэрии курорта детально разобраться по отдельным случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны», – сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее депутат Александр Хинштейн возмутился отсутствием праздничной символики в отелях на Красной Поляне. На это обратили внимание постояльцы некоторых отлей, о чем написали в соцсетях.

«На сделанных вчера фото и видео хорошо видно отсутствие какой-либо праздничной символики не только в отелях, но и на улицах курорта. Такое чувство, что Красная Поляна — уже не наша земля», — написал Хинштейн в Telegram.

В связи с этим он направил обращение губернатору Краснодарского края.