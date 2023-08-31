Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи сотрудник пляжа украл 350 тыс. рублей выручки за аренду шезлонгов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sotrudnik-plyazha-ukral-350-tys-rublej-vyruchki-za-arendu-shezlongov
В Сочи сотрудник пляжа украл 350 тыс. рублей выручки за аренду шезлонгов
Фото t.me/police_sochi

В Центральном районе Сочи полицейские задержали сотрудника пляжа, подозреваемого в краже.

В полицию обратился предприниматель и сообщил о том, что при большом спросе резко снизилась прибыль за прокат шезлонгов. Мужчина попросил правоохранителей разобраться в ситуации.

Полицейские выяснили, что деньги из кассы, полученных от туристов за аренду лежаков, воровал 30-летний сотрудник пляжа. Злоумышленник присвоил 350 тыс. рублей.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: постельное белье на 1,2 млн рублей: в Анапе задержали обокравших свой отель сотрудников.

Статьи
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях