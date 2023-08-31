В Сочи сотрудник пляжа украл 350 тыс. рублей выручки за аренду шезлонгов

В Центральном районе Сочи полицейские задержали сотрудника пляжа, подозреваемого в краже.

В полицию обратился предприниматель и сообщил о том, что при большом спросе резко снизилась прибыль за прокат шезлонгов. Мужчина попросил правоохранителей разобраться в ситуации.

Полицейские выяснили, что деньги из кассы, полученных от туристов за аренду лежаков, воровал 30-летний сотрудник пляжа. Злоумышленник присвоил 350 тыс. рублей.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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