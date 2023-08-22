Постельное белье на 1,2 млн рублей: в Анапе задержали обокравших свой отель сотрудников

В полицию Анапы обратились представители одного из крупных отелей курорта и сообщили о краже постельного белья.

Правоохранители установили причастность к краже двух сотрудников отеля — 23 и 28-летних жителей Челябинской области. Выяснили, что мужчины по предварительному сговору пробрались в служебное помещение отеля и вынесли оттуда простыни, пододеяльники и наволочки общей стоимостью более 1,2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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