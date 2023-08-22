Двое неизвестных в масках вынесли ювелирные украшения на миллионы рублей из магазина в Тихорецке

В полицию Тихорецкого района обратился директор магазина. Он рассказал, что двое неизвестных украли ювелирные изделия из помещения торгового центра.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников. Также устанавливается сумма ущерба. Возбудили уголовное о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщают, что мужчины зашли в торговый центр через пожарный вход, после чего поднялись на третий этаж и выбили дверь в сам магазин. Общий ущерб составил более 5 млн рублей.

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