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Двое неизвестных в масках вынесли ювелирные украшения на миллионы рублей из магазина в Тихорецке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-neizvestnyh-v-maskah-vynesli-yuvelirnye-ukrasheniya-na-milliony-rublej-iz-magazina-v-tihoretske
Двое неизвестных в масках вынесли ювелирные украшения на миллионы рублей из магазина в Тихорецке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Тихорецкого района обратился директор магазина. Он рассказал, что двое неизвестных украли ювелирные изделия из помещения торгового центра.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников. Также устанавливается сумма ущерба. Возбудили уголовное о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщают, что мужчины зашли в торговый центр через пожарный вход, после чего поднялись на третий этаж и выбили дверь в сам магазин. Общий ущерб составил более 5 млн рублей.

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