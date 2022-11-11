В Сочи собрали коллекцию предметов советской эпохи в музее на улице Навагинской

Видео канала «Кубань 24»

К примеру, здесь есть аппарат для розлива газировки, дисковый телефон и главный дефицит — швейная машинка «Чайка».

Атмосфера эпохи пионерских галстуков воссоздана в музее благодаря атрибутике, предметам быта, технике и другим вещам из прошлого века. Судя по ролику в соцсетях, который выложили посетители, экспонаты трогать не запрещено.

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