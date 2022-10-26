Краснодарский музей Фелицына получил в дар большую храмовую икону и редкую хромолитографию

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Икону «Царь славы» и хромолитографию «Общий Видъ Кiево-Печерской Лавры» передали Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику имени Е. Д. Фелицына Андрей и Ирина Волошины.

Большую храмовую икону создали мастера слободы Борисовки, сейчас это Курская область. Этих мастеров называли «личкунами», их промысел был делом исключительно семейным. И икону «Царь славы» передавали как семейную реликвию из поколения в поколение. Теперь она займет достойное место в музее. По оценке специалистов музея Фелицына, икона, предположительно, была написана в XIX веке. Иные подробности ее «биографии» еще предстоит установить.

«Икона привезена в конце XIX века на свадьбу дочери, прабабушки моего супруга, из Киево-Печерской Лавры. Мы хотели бы, чтобы каждый житель и гость Кубани смог увидеть эту прекрасную икону. И память о наших родителях была сохранена на многие годы…», — сказала Ирина Волошина.

Хромолитография «Общий Видъ Кiево-Печерской Лавры» напечатали в Киеве в 1913 году. Изображение имеет огромную историческую, культурную и материальную ценность, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре открылась выставка картин о русской мифологии.