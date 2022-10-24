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В Краснодаре открылась выставка картин о русской мифологии

Культура
24.10.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylas-vystavka-kartin-o-russkoj-mifologii
Видео канала «Кубань 24»

В путешествие по древним культурам можно отправиться в краснодарском музее имени Коваленко. Там открылась выставка Ларисы Мягкой под названием «До синей горы».

Живопись, графика, коллажи — в экспозиции более 60 работ. Они посвящены русской мифологии. Это постмодернизм с акцентом на древние традиции. Немало произведений и в излюбленной технике автора.

«Это пастель. Я сама готовлю бумагу и рисую в этой технике», — сказала член Союза художников России Лариса Мягкая.

Как отметили критики, работы Ларисы Мягкой отличаются особой поэтичностью и эмоциональностью. Выставка будет работать до 6 ноября.

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