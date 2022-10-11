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В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме

Происшествия
11.10.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sobaki-zagryzli-4-letnyuyu-devochku-v-dome
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Трагедия произошла 10 октября в Лазаревском районе. Возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, женщина с 4-летней дочкой приехала к своему молодому человеку в Сочи. Пара пошла гулять, а ребенка оставили в доме с родителями мужчины. Однако они не знали, что девочка осталась с ними. Мать мужчины запустила домой трех собак бойцовской породы. Женщина была уверена, что в доме никого нет.

Две собаки загрызли ребенка в доме, причинив раны головы, лица и шеи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи попытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Медики констатировали смерть девочки.

Из-за причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины и условия смерти малолетней девочки. Прокуратура Лазаревского района поставила на контроль ход расследования этого уголовного дела.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла 4-летняя девочка», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, девочка с матерью и ее сожителем приехали на отдых в Лазаревский район из Краснодара. Они остановились в доме мужчины в поселке Совет-Квадже на улице Дунайской.

В день трагедии мать девочки с сожителем вышли в магазин, а девочку оставили одну на втором этаже дома, никому об этом не сообщив.

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