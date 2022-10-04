В Сочи будут судить директора санатория, на территории которого собаки загрызли 12-летнюю шахматистку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Расследование уголовного дела завершили. СК направил материалы в суд.

По данным следствия, 39-летний гендиректор коммерческой организации, оказывающей оздоровительно-образовательные услуги в Лазаревском районе Сочи, он же руководитель в клиническом санаторно-курортном комплексе, весной 2021 года взял в субаренду участок и объекты недвижимости на улице Лучезарной в поселке Лоо. Участок примыкал к оздоровительно-образовательному центру. В январе директор заключил договор на оказание услуг с Федераций шахмат РФ и проведение на базе здравницы шахматного турнира. При этом мужчина не позаботился об ограждении расположенного на территории санатория нежилого здания, которое охраняли семь взрослых овчарок.

В результате вечером 26 апреля 12-летняя шахматистка зашла на участок. Там на девочку напала стая собак и загрызла ее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка шла, чтобы покормить щенков. Там на нее набросилась овчарка. Собак, прибегавших из соседнего леса, подкармливал 51-летний бывший охранник «Аквалоо». Одна из собак недавно ощенилась. Она и напала на девочку. По факту смерти 12-летней шахматистки в Сочи возбудили уголовное дело.