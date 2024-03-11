В Сочи собака покусала женщину, которая пыталась защитить ребенка

Инцидент произошел вечером 8 марта в сквере напротив Морпорта Сочи.

О случившемся рассказала сама пострадавшая. По ее словам, во время прогулки в парке на ее 9-летнего ребенка кинулась крупная собака. Она уточнила, что сын не дразнил и не обижал собаку. Женщина увидела, что к ее сыну бежит пес, и успела оттолкнуть животное, но получила травмы.

Скорую вызвали очевидцы, нападение закончилось 4 швами на ладони левой руки, одним швом на запястье правой и шоком у ребенка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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