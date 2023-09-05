В Сочи снова разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за непогоды

Погода 5 сентября в Сочи наладилась, шторм прекратился и установилась солнечная погода.

В связи с этим закрытые из-за ливней городские пляжи вдоль центральной набережной «Маяк», которые являются основными пляжными зонами для отдыха, снова открыли для купания. Вся пляжная инфраструктура, а также кафе, магазины и развлекательные объекты работают штатно.

Сейчас в Сочи температура морской воды составляет +26 градусов при температуре воздуха +30 градусов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляжи на курорте закрыли 4 сентября в целях безопасности из-за непогоды. На пляжах вывесили флаги о запрете купания.