Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи снова разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-snova-razreshili-kupatsya-na-gorodskih-plyazhah-zakrytyh-iz-za-nepogody
В Сочи снова разрешили купаться на городских пляжах, закрытых из-за непогоды
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Погода 5 сентября в Сочи наладилась, шторм прекратился и установилась солнечная погода.

В связи с этим закрытые из-за ливней городские пляжи вдоль центральной набережной «Маяк», которые являются основными пляжными зонами для отдыха, снова открыли для купания. Вся пляжная инфраструктура, а также кафе, магазины и развлекательные объекты работают штатно.

Сейчас в Сочи температура морской воды составляет +26 градусов при температуре воздуха +30 градусов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляжи на курорте закрыли 4 сентября в целях безопасности из-за непогоды. На пляжах вывесили флаги о запрете купания.

Статьи
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Топ-5 самых странных религий
Топ-5 самых странных религий
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
5 советов по уходу за лежачими больными
5 советов по уходу за лежачими больными
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях