В Сочи снова перенесли старт отопительного сезона по просьбам жителей

Речь идет о прибрежной части города-курорта, где изначально рассчитывали включить отопление в домах местных жителей 5 ноября.

Однако затем власти решили перенести начало отопительного сезона на 13 число из-за высокой среднесуточной температуры в начале месяца.

Позже по просьбам жителей и в связи с изменениями погодных условий массовое подключение абонентов к отоплению запланировали на 11 ноября. Соответствующее постановление подписал мэр Сочи Андрей Прошунин.

По вопросам отопления жители могут обратиться на горячую линию департамента городского хозяйства +7 (982) 266-06-06 (доб. 1754) с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Также круглосуточно доступна единая диспетчерская служба МУП «Сочитеплоэнерго» по Центральному и Хостинскому районам — 8-(862)-264-30-33, Адлерскому — 8-(862)-246-66-29, Лазаревскому — 8-(862)-270-33-39, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отопительный сезон в предгорной части Сочи начался раньше срока — с 20 октября. Отопление уже во всю работает в горном кластере и высокогорных поселках Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов. Соцобъекты, такие как больницы, школы и детские сады, не попадающие в горный кластер, подключают к отоплению по заявкам.

