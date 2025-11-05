Старт отопительного сезона в прибрежной части Сочи перенесли на 13 ноября

Включить отопление в домах жителей решили исходя из довольно высокой среднесуточной температуры в начале ноября.

Ранее в власти города-курорта сообщали, что планируют включить отопление в прибрежном кластере 5 ноября. В пресс-службе администрации Сочи отметили, что соцобъекты, такие как больницы, школы и детские сады, не попадающие в горный кластер, подключают к отоплению по заявкам.

Для контроля за работой по обеспечению теплом жителей на курорте работает специальная горячая линия департамента городского хозяйства. Обратиться в отдел контроля и реализации жилищных вопросов можно по телефону: +7 (982) 266-06-06 (доб. 1754) с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Также круглосуточно работает единая диспетчерская служба МУП «Сочитеплоэнерго». Обратиться жителям Центрального и Хостинского районам можно по телефону: 8 (862) 264-30-33, Адлерского – 8 (862) 246-66-29, Лазаревского – (862) 270-33-39.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отопительный сезон в предгорной части Сочи начался раньше срока — с 20 октября. Начало отопительного сезона перенесли в связи с похолоданием. Отопление уже во всю работает в горном кластере и высокогорных поселках Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов.

