Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе

Происшествия
01.09.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sgorevshij-gruzovik-s-kukuruzoj-sobral-probku-na-trasse
В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
Кадр из видео t.me/chp_sochi

О пробке на одной из полос трассы Джубга — Сочи недалеко от поста «Магри» утром 1 сентября сообщили в соцсетях очевидцы. Автовладельцы пояснили, что причиной затора стала сгоревшая «Газель».

На кадрах с места происшествия видно, что в кузове сгоревшего грузовика была кукуруза.

Сообщение о возгорании машины поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 2:56. В тушении пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

Читайте также: в Краснодарском крае столкнулись два грузовика, один из них загорелся.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях