В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
Происшествия
01.09.2022 09:35
О пробке на одной из полос трассы Джубга — Сочи недалеко от поста «Магри» утром 1 сентября сообщили в соцсетях очевидцы. Автовладельцы пояснили, что причиной затора стала сгоревшая «Газель».
На кадрах с места происшествия видно, что в кузове сгоревшего грузовика была кукуруза.
Сообщение о возгорании машины поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 2:56. В тушении пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.
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