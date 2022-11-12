В Сочи сгорела хозпостройка и припаркованные рядом машины

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожар произошел 12 ноября в селе Монастырь на улице Партизанской.

Сообщение о возгорании потупило диспетчеру в 15:07.

По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание хозяйственной постройки. Пламя охватило площадь около 100 кв. метров.

В 15:45 удалось локализовать пожар, в 16:24 — ликвидация открытого горения. К тушению привлекли 15 человек и 5 единиц техники.

По словам очевидцев, сгорело не только задние, но и две припаркованные машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

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