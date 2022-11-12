В Сочи сгорела хозпостройка и припаркованные рядом машины
Происшествия
12.11.2022 17:00
Пожар произошел 12 ноября в селе Монастырь на улице Партизанской.
Сообщение о возгорании потупило диспетчеру в 15:07.
По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание хозяйственной постройки. Пламя охватило площадь около 100 кв. метров.
В 15:45 удалось локализовать пожар, в 16:24 — ликвидация открытого горения. К тушению привлекли 15 человек и 5 единиц техники.
По словам очевидцев, сгорело не только задние, но и две припаркованные машины. По предварительным данным, пострадавших нет.
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