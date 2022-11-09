В Краснодарском крае при пожаре в частном доме погиб 89-летний пенсионер

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в одном из домов на улице Малиновского в станице Кавказской Кавказского района поступило в МЧС 8 ноября в 19:41.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом на площади 40 кв. м. В 19:55 огонь локализовали, в 20:25 — полностью потушили. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После локализации пожара в помещении нашли тело 89-летнего хозяина дома. Предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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