В Сочи сгорел катер
Происшествия
30.05.2024 17:07
О пожаре на улице Ясногорской днем 30 мая сообщили в соцсетях местные жители.
На видео с места происшествия, выложенном в соцсети, видно сильное задымление, Автор видео пояснил, что загорелся катер.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 30 мая в 15:06. Прибыв на место в 15:16, пожарные установили, что горит лодка. Огонь охватил 10 кв. м.
В 15:17 пожар локализовали на той же площади, а в 12:23 пожар полностью ликвидировали. К тушению возгорания привлекалось девять человек и две единицы техники.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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