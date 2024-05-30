В Сочи сгорел катер

О пожаре на улице Ясногорской днем 30 мая сообщили в соцсетях местные жители.

На видео с места происшествия, выложенном в соцсети, видно сильное задымление, Автор видео пояснил, что загорелся катер.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 30 мая в 15:06. Прибыв на место в 15:16, пожарные установили, что горит лодка. Огонь охватил 10 кв. м.

В 15:17 пожар локализовали на той же площади, а в 12:23 пожар полностью ликвидировали. К тушению возгорания привлекалось девять человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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