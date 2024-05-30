Пенсионерка погибла во время пожара в частном доме в центре Краснодара

Возгорание произошло вечером 29 мая в одном из домов на улице Буденного.

Соседи увидели пожар и вызвали на место спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание в доме и обнаружили тело пожилой женщины. Известно, что она одна жила в своем доме.

По факту гибели пенсионерки в результате пожара Следственный отдел по Центральному округу Краснодара проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина пожара в доме на Буденного — неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре в доме на Буденного поступила диспетчеру в 21:12. Спасатели прибыли на место через 6 минут и установили, что площадь возгорания составила 50 кв. метров.

В 21:30 пожар локализовали, а в 21:54 огонь в доме полностью потушили. С огнем боролись 14 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: обгоревшее тело женщины нашли на пустыре у КубГАУ в Краснодаре. Страшную находку обнаружили 28 мая.