Обгоревшее тело женщины нашли на пустыре у КубГАУ в Краснодаре

Страшную находку обнаружили 28 мая на пустыре на улице Калинина рядом с КубГАУ.

В соцсетях распространилась информация, что, предположительно, обгоревшее тело принадлежит психологу из Санкт-Петербурга. Женщине было 40 лет, она вела активный образ жизни и занималась духовными практиками.

Предположительная причина смерти — самоубийство.

Основной специализацией психолога были сверхчувствительные люди и их травмы, терапия жизнью, структуры характера, зависимость и контрзависимость, кармические отношения, близость, материя и духовность. С апреля прошлого года женщину искали поисковики «ЛизаАлерт».

«По факту произошедшего территориальным следственным отделом СКР по краю проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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