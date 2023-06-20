В Сочи сгорел двухэтажный недостроенный коттедж площадью 200 кв. метров

Сообщение о пожаре на улице Видовой поступило 19 июня в 11:10.

Спасатели прибыли на место и установили, что есть угроза распространения огня на лесной массив. Они помогли пожарным в ликвидации возгорания, пролили обгоревшие конструкции и разобрали завалы. Угрозу распространения огня на лес ликвидировали.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба службы спасения Сочи.

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