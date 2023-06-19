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Аптека и магазин загорелись в поселке Новознаменском Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/apteka-i-magazin-zagorelis-v-poselke-novoznamenskom-krasnodara
Видео t.me/novoznamenskiy

Пожар произошел 19 июня около 10:15 на улице Андреевской поселка Новознаменского.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как огонь охватил крышу магазина и аптеки. Чтобы пожарные могли подъехать к пожару, несколько мужчин отодвинули припаркованный автомобиль.

Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании. В 10:38 пожар локализовали на площади 50 кв. м, в 11:05 возгорание ликвидировали.

К тушению привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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