Несколько человек эвакуировали из горящего дома в Геленджике

Возгорание произошло утром 16 июня в одном из частных домов на Толстом мысу.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 8:49. Спасатели прибыли на место через 6 минут и установили, что в двухэтажном частном доме произошел пожар площадью 60 кв. м.

Через короткое время пожар в доме полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Из горящего дома эвакуировали трех человек.

Возгорание в доме ликвидировали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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