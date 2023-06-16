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Несколько человек эвакуировали из горящего дома в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neskolko-chelovek-evakuirovali-iz-goryashhego-doma-v-gelendzhike
Несколько человек эвакуировали из горящего дома в Геленджике
Фото из соцсетей

Возгорание произошло утром 16 июня в одном из частных домов на Толстом мысу.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 8:49. Спасатели прибыли на место через 6 минут и установили, что в двухэтажном частном доме произошел пожар площадью 60 кв. м.

Через короткое время пожар в доме полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Из горящего дома эвакуировали трех человек.

Возгорание в доме ликвидировали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Кущевском районе произошел пожар на территории птицефабрики. Сообщение о возгорании в переулке Кубанском в станице Кущевской поступило диспетчеру Кущевского пожарно-спасательного гарнизона 13 июня в 21:24.

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