В Кущевском районе произошел пожар на территории птицефабрики
Происшествия
14.06.2023 10:00
Сообщение о возгорании в переулке Кубанском в станице Кущевской поступило диспетчеру Кущевского пожарно-спасательного гарнизона 13 июня в 21:24.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание неэксплуатируемого здания. В 21:34 пожар локализовали, в 21:48 — полностью потушили. Площадь пожара составила 60 кв. м.
Огонь тушили 2 единицы техники и 7 человек. При пожаре никто не пострадал.
По словам местных жителей в соцсетях, горел склад птицефабрики.
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