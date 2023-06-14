В Кущевском районе произошел пожар на территории птицефабрики

Сообщение о возгорании в переулке Кубанском в станице Кущевской поступило диспетчеру Кущевского пожарно-спасательного гарнизона 13 июня в 21:24.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание неэксплуатируемого здания. В 21:34 пожар локализовали, в 21:48 — полностью потушили. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Огонь тушили 2 единицы техники и 7 человек. При пожаре никто не пострадал.

По словам местных жителей в соцсетях, горел склад птицефабрики.

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