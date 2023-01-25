В Сочи сгорел двухэтажный дом. Видео

Возгорание произошло вечером 24 января в селе Алексеевском Лазаревского района.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 21:26. Спасатели прибыли на место через 19 минут и установили, что в двухэтажном частном доме произошло возгорание площадью 80 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 21:50 пожар локализовали. В 22:15 возгорание полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации огня приняли участие 11 человек и 3 единицы техники.

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