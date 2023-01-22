В Сочи двухэтажный дом загорелся на площади 300 кв. метров

Возгорание произошло днем 22 января в одном из частных домов в переулке Хурмовом в Адлерском районе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 14:46. Спасатели прибыли на место через 11 минут и установили, что двухэтажный жилой дом загорелся на площади 300 кв. метров.

В ликвидации возгорания принимают участие 16 спасателей и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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