Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи семьям мобилизованных горожан оказывают адресную помощь

Общество
09.11.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-semyam-mobilizovannyh-gorozhan-okazyvayut-adresnuyu-pomoshh
В Сочи семьям мобилизованных горожан оказывают адресную помощь
Фото пресс-службы администрации Сочи

Помощь семьям оказывают по поручению главы города Алексея Копайгородского.

В ноябре все мобилизованные и добровольцы получат краевые выплаты. В школах и детских садах организовали бесплатное питание для детей мобилизованных сочинцев. Детям из семей участников СВО предоставляют места в детсадах вне очереди. Также начали выдавать бесплатные проездные билеты.

На заседании координационного совета по поддержке семей мобилизованных Сочи рассмотрели 20 заявок на предоставление дополнительной материальной поддержки. Адресную материальную помощь семьям участников СВО предоставляют за счет собранных жителями города средств. Сбор проводит благотворительный фонд «Скорей добрей» при поддержке Общественной палаты города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Владимир Путин сообщил, что в зоне СВО находятся порядка 80 тыс. мобилизованных.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На границе с Краснодарским краем произошло землетрясение магнитудой 3,7
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях