В Сочи семьям мобилизованных горожан оказывают адресную помощь

Фото пресс-службы администрации Сочи

Помощь семьям оказывают по поручению главы города Алексея Копайгородского.

В ноябре все мобилизованные и добровольцы получат краевые выплаты. В школах и детских садах организовали бесплатное питание для детей мобилизованных сочинцев. Детям из семей участников СВО предоставляют места в детсадах вне очереди. Также начали выдавать бесплатные проездные билеты.

На заседании координационного совета по поддержке семей мобилизованных Сочи рассмотрели 20 заявок на предоставление дополнительной материальной поддержки. Адресную материальную помощь семьям участников СВО предоставляют за счет собранных жителями города средств. Сбор проводит благотворительный фонд «Скорей добрей» при поддержке Общественной палаты города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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